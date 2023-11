Sabato 18 Novembre 2023, 08:48

PERUGIA - Campionato con spettacolo sul palco per la Sir Susa Vim, festa per un importantissimo pass conquistato in casa Bartoccini Fortinfissi. Momento più che positivo per le due big della pallavolo perugina in campo maschile e femminile. Partendo dai Block Devils, è di ieri l’annuncio di un evento speciale. Sabato 2 dicembre precederà la partita contro Cisterna lo spettacolo di Alfa, giovane e talentuoso cantautore, che si esibirà sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano con una performance con cui presenterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Si parte alle ore 18 con lo spettacolo, poi al termine il campo tornerà ai consueti attori, cioè i giocatori con il match Perugia-Cisterna, valido per l’ottava di andata di Superlega, che prenderà il via alle ore 20,30. Tutto l’evento si potrà seguire con un unico biglietto e con gli stessi prezzi di ogni settimana, ha annunciato la Sir che parla di un regalo fortemente voluto dal presidente Sirci e dalla società bianconera per i propri tifosi prima della partenza della squadra per l’India, dove si giocherà il Mondiale per Club.

Passando alla Bartoccini, c’è da registrare che la vittoria per 3 a 0 con Busto Arsizio nell’ultima partita di campionato, oltre a regalare la vetta della classifica del girone A di Serie A2, ha permesso alle Black Angels di strappare il pass per la partecipazione alla Coppa Italia 2023/2024 con due giornate di anticipo rispetto la chiusura del girone di andata. Le perugine sono quindi qualificate ai quarti di finale del 10 gennaio 2024 insieme ad altre tre formazioni: Busto Arsizio, Montecchio e Messina. Nelle prossime due giornate verranno fuori anche i nomi delle restanti quattro squadre che prenderanno parte al torneo, mentre è ancora da stabilire la sede della finale che avverrà il 24 febbraio 2024. La Bartoccini intanto però pensa a domenica quando sarà impegnata in casa della Akademia Città di Messina per un’altra trasferta impegnativa. Non solo per il lungo viaggio (partenza in pullman da Perugia, arrivo a Roma e aereo fino a Catania per poi raggiungere lo stretto sempre in pullman), ma anche perché la formazione di coach Bonafede, reduce dal successo per 3 a 0 a Brescia, veleggia al secondo posto in classifica a -1 da Perugia.