Salva Briccialdi, ecco i fondi

Arrivano i fondi per salvare il Briccialdi. L'annuncio tanto atteso è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, da una fonte M5s. Proprio il Movimento, nei giorni scorsi, con la deputata umbra Tiziana Ciprini, aveva annunciato l'approvazione di un ordine del giorno che impegnava il Governo a trovare i fondi per aiutare in generale gli istituti musicali in fase di statalizzazione che si trovano a dover fare i conti con Enti locali in dissesto, come Palazzo Spada nel caso di Terni.

"La prima rata del contributo straordinario per le quattro istituzioni statizzande in dissesto verrà accreditata domani o al più tari lunedì"' questo il messaggio che dal primo pomeriggio di oggi gira sulle chat dei rappresentati del M5s. Ultimo aggiornamento: 15:59