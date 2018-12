Botti di Capodanno: «Massima attenzione agli animali, il loro udito è sensibilissimo e si possono causare conseguenze gravi per loro e per gli umani». Parte da Foligno l'appello per la sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Capodanno è ormai vicinissimo e c’è il problema dei botti. Tanto quelli “privati” che gli altri, e sono sempre quelli in maggiori quantità, che vengono esplosi nelle feste di piazza. E mentre i Comuni, anche su invito delle Prefetture, si affrettano ad emanare ordinanze sul punto, resta ancora un elemento da valutare: gli animali. La questione non è secondaria e muove dal fatto che l’udito, in particolare quello di animali da affezione come cani e gatti, è ampiamente più sensibile di quello umano. Che vuol dire? Semplice: un botto viene percepito da cani e gatti in maniera molto più devastante rispetto all’orecchio umano. Ciò comporta una serie di rischi pesanti tanto per gli animali quanto per gli umani. Un cane o un gatto nel tentativo di fuggire da botti possono scappare in strada e rischiare di rimanere investiti. Stessa situazione, vista dall’altra faccia della medaglia, per gli umani che rischiano conseguenze gravi in caso di incidente. Sui rischi che gli animali possono patire in conseguenza dei botti interviene Paolo Vetturini, presidente dell’Una, l’associazione Uomo Natura Animali che si occupa dell’Oasi Felina “La Piccola Corte dei Miracoli” a Foligno. “Siamo nella fase – dice Vetturini – del periodo più temuto per i nostri amici animali. Periodo che culminera nella notte di San Silvestro. Si rischiano disagi per tutte le tipologia di animali. Lo scoppio di questi botti crea condizioni di grande panico e stress portandoli alla perdita di orientamento, rischio di essere investiti dalle auto, situazioni di panico. vi preghiamo di tenere i vostri animali in casa al sicuro e non lasciarli fuori in giardino o portarli nelle piazze la sera di Capodanno. Troppo spesso, dopo i botti di San Silvestro, raccogliamo segnalazioni di animali smarriti e in qualche caso anche di animali morti. Crediamo che molto possa essere evitato, tanto per gli animali quanto per gli umani. Basterebbe festeggiare in compagnia delle persone care o partecipando, civilmente, ad eventi di piazza. Un sacrificio – prosegue – si può fare. Le conseguenze dovute all’esplosione dei botti riguardano tutti, bambini compresi che spesso non comprendono a fondo, anche in forza della loro età, le conseguenze che può produrre un petardo. Invitiamo tutti, quindi, a tenere gli animali in casa in condizioni di sicurezza. Nell’ipotesi di fughe dovute ai botti o nel caso in cui qualcuno incroci animali vaganti e in preda al panico è bene sempre segnalare tutto agli uffici competenti allertando, nei casi più complicati, anche le forze dell’ordine”.