PERUGIA - Un pomeriggio di terrore a Ponte Felcino tra coltellate, botte, due arresti in strada fra la gente e un commerciante in ospedale. Siamo nel tardo pomeriggio di giovedi quando si scatena il parapiglia in una pizzeria: il titolare, secondo quanto ricostruito da polizia e carabinieri, viene aggredito da un uomo. Si tratta di un nordafricano che, ubriaco, tira fuori un coltello e colpisce al collo il titolare dell'esercizio commerciale: un colpo fortunatamente di striscio che pare non avergli provocato particolari ferite.



A quel punto succede di tutto: vengono chiamate le forze dell'ordine mentre la gente sconvolta assiste a quanto sta succedendo. Una volta sul posto, polizia e carabinieri arrestano l'aggressore e il fratello intervenuto in sua difesa nel parapiglia a seguito della coltellata. Il titolare è stato portato al pronto soccorso.

