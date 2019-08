© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' DI CASTELLO - Finire in ospedale, in condizioni gravissime, dopo una lite: è successo nel pomeriggio di sabato in un bar del centro. Vittima un uomo di 71 anni, colpito al volto da un pugno sferrato da un quarantenne che è stato poco dopo fermato dai carabinieri e arrestato.La lite è scoppiata poco dopo le quattordici, all'origine della quale ci sarebbero dei dissapori legati a una partita a carte. Il settantenne è stato soccorso dal personale del 118 dell'ospedale di Città di Castello: dopo aver constatato le gravi lesioni subite dal colpo ricevuto, è stato deciso il trasferimento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per essere ricoverato in codice rosso, con riserva di prognosi, nel reparto di Neurochirurgia.L'aggressore, di 47 anni e anche lui residente a Città di Castello, è stato fermato poco dopo per le vie del centro dai carabinieri, arrestato e trasferito in carcere a Perugia.