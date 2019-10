Borse di studio della Fondazione Rossini per gli istituti tecnici: premiati i progetti meritevoli selezionati da un team scientifico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il 19 ottobre la data in cui verranno assegnate, presso la sede di Confindustria di Terni le borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Umberto Rossini e sostenute dalle aziende del territorio «F.lli Canalicchio», «Nuova Steim», «Persichetti» e «Iris» e rivolte agli studenti degli istituti tecnici. Per sabato ne sono previste quattro: i 700 euro di ognuna spettano agli studenti degli istituti tecnici nell’ambito della meccanica, dell’elettronica, della progettazione architettonica, strutturale e dei progetti per applicazioni nautiche. Nella prima parte della presentazione gli otto candidati finalisti esporranno i loro progetti, selezionati da un comitato scientifico. Sono inoltre previsti 500 euro da assegnare a uno degli istituti europei tra quelli che partecipano al progetto di scambio culturale del liceo Jacopone da Todi. All’evento, che inizierà alle 9.30, saranno presenti Tullio Camiglieri, vicepresidente di Confindustria Terni, Rinaldo Rossini, presidente della Fondazione Umberto Rossini e Stefano Villamena, del comitato scientifico della Fondazione Umberto Rossini.