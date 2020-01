© RIPRODUZIONE RISERVATA

I consiglieri regionali del Pd Fabio Paparelli (portavoce dell'opposizione) e Tommaso Bori (capogruppo) annunciano la presentazione di una interrogazionecon cui chiedono alla Giunta quando verrà portato in Aula il nuovo Piano sanitario e se viene confermata l'intenzione di ultimare l'ospedale unico di Narni - Amelia. «Mettendo una parola definitiva - dicono - sulla vicenda e sulle olemiche seguite, nell'interesse esclusivo delle comunità interessate, revedendo anche nel prossimo bilancio triennale la previsione dei 2 milioni di euro necessari per le opere infrastrutturali correlate alla viabilità connessa, come da intese con la precedente Amministrazione regionale».Nell'atto ispettivo a risposta scritta, Paparelli e Bori evidenziano, tra l'altro, che «la precedente Giunta regionale ha preadottato il nuovo Piano sanitario regionale nel 2019». «Esso prevede - aggiungono - l'inserimento degli ospedali di Narni ed Amelia ed il futuro polo nell'azienda ospedaliera di Terni, alfine di realizzare una vera integrazione dei servizi, di contribuire al decongestionamento dell'ospedale di Terni e all'abbattimento delle liste di attese. Inoltre dopo 11 anni dal primo ricorso, si è finalmente conclusa la vicenda relativa agli espropri dei 12 mila metri quadrati necessari alla realizzazione del nuovo ospedale».Paparelli e Bori - in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni - ricordano che «il progetto dell'ospedale Narni-Amelia è un'opera infrastrutturale fondamentale e strategica per il territorio della Provincia di Terni, che rappresenta uno dei più grandi investimenti pubblici regionali, per cui sono già stati stanziati circa 58 milioni di euro e spesi circa 1,5 milioni per il progetto esecutivo». «Una struttura che - sostengono - punta a modernizzare il servizio e mantenere le elevate competenze di professionisti e operatori sanitari già impegnati nei due ospedali esistenti, oltre a rappresentare un'occasione di sviluppo per il tessuto sociale ed economico del territorio. Il nuovo complesso ospedaliero rappresenta un punto fondamentale della rete ospedaliera umbra che integra e completa l'ospedaledi alta specialità di Terni, in particolare sul versante della riabilitazione e della media-bassa specialità oltre che svolgere le funzioni di ospedale di territorio, rappresentando così anche un importante presidio in termini di attrazione extra regionale.Occorre pertanto chiudere la fase di sterili polemiche e di alibi precostituiti, come da taluni atti preconfezionati ad arte dalla maggioranza - concludono Paparelli e Bori -, e mettere un punto definitivo circa la volontà di portare a compimento un'opera indispensabile alla rete ospedaliera regionale e su cui sono stati stanziati decine di milioni di euro».