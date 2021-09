Giovedì 9 Settembre 2021, 08:07

TERNI Novanta musicisti, 19 band, 62 concerti, dal 16 al 19 settembre, per il Weekend di fine estate di Umbria Jazz. Mentre i club della capitale dell'acciaio offriranno l'opportunità di degustare menù abbinati agli eventi in programma nei loro locali, all'Anfiteatro Romano arriveranno i Big e alla Cascata delle Marmore i Funk Off. Protagonista sarà principalmente il pianoforte, con il duo Rita Marcotulli e Dado Moroni, con Danilo Rea, Sergio Cammariere, Monty Alexander. Quattro gli spettacoli serali nell'area archeologica di giardini pubblici della Passeggiata, il primo giovedì 16 (alle ore 21) con Rita Marcotulli e Dado Moroni: due assi del jazz italiano ed internazionale con alle spalle carriere straordinarie.

Due nomi che hanno un legame profondo con il territorio, tracciato anche dal concerto che la pianista romana ha tenuto in Cina, sotto l'egida di Umbria Jazz, in onore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua visita di Stato nel febbraio 2017. Venerdì 17 sarà la volta del Monty Alexander Trio. Monty Alexander è da molti anni uno dei pianisti jazz più popolari in America. Giamaicano di nascita, si trasferì a Miami e poi a New York giovanissimo, dove la strada gli fu spianata da un ammiratore e mentore d'eccezione, Frank Sinatra. Sinatra lo presentò ad una sua amica proprietaria di un famoso jazz club, dove Alexander lavorò come resident artist, suonando con solisti internazionali ed entrando in stretto contatto con le star del jazz mondiale. Conobbe anche Miles Davis, con cui condivise la passione per la boxe. Dal 1962 in poi Monty ha suonato con lo stesso Frank Sinatra, Milt Jackson, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Benny Golson e tanti altri. Il suo jazz luminoso e spettacolare, a tratti travolgente, coniuga melodia e swing in una miscela a cui è difficile resistere. Lo spettacolo di sabato 18 (sempre alle 21) con Danilo Rea e Fiorella Mannoia, è già sold-out . come gli abbonamenti per le quattro serate.Il pianista jazz sensibile e raffinato salirà sul palco dell'Anfiteatro Romano insieme all' amatissima interprete della migliore canzone d'autore italiana. Quella tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea è una partnership che non nasce oggi e che si fonda sulla versatilità di entrambi, capaci di sconfinare in mondi sonori solo apparentemente diversi da quelli di appartenenza.

Qualche anno fa, proprio sul palco di Umbria Jazz, Fiorella e Danilo offrirono un breve set con la formula voce-piano che dava alle canzoni una dimensione intima ed emotiva. Per gli altri spettacoli c'è ancora qualche disponibilità di biglietti (in vendita online nel circuito Boxol e da New Sinfony), terminati invece gli abbonamenti per i quattro concerti. Perché Umbria Jazz è sempre Umbria Jazz: unisce i territori e le persone.

A chiudere il festival, domenica 19, Bix Factor - Mauro Ottolini Sousaphonix. Bix Factor è dedicato ad una leggenda del jazz, al trombettista Leon Bix Beiderbecke, genio scomparso giovanissimo, a soli 28 anni, vittima dei suoi stravizi. Se si pensa che Bix cominciò ad incidere nel 1924 e che morì nel 1931, ci si rende conto che gli bastarono sette anni per ritagliarsi un posto da protagonista nella storia del jazz. Una storia, quella degli inizi del Novecento, fatta di pionieri che diventano improvvisamente leggende. E che Ottolini, seriale creatore di idee, aperto al nuovo ma anche profondo conoscitore della storia di quel genere musicale, racconterà insieme a Vanessa Tagliabue Yorke(voce), Filippo Perbellini (voce), Stephanie Océan Ghizzoni (voce e magie voodoo), Paolo Malacarne (cornetta), Steve Menato (clarinetto e sax tenore), Guido Bombardieri (clarinetto e sax alto), Enrico Terragnoli (chitarra, banjo e podofono), Paolo Botti (dobro, banjo, viola, violino e stroh), Giulio Corini (contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria).