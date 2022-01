Boom di guariti a Terni e nessuna vittima. Cresce anche l'esercito dei vaccinati

TERNI – Migliora il dato relativo agli attuali positivi in città e nei comuni della provincia di Terni. Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime. In calo anche il numero dei ricoverati, invariato invece quello relativo ai posti letto occupati in terapia intensiva. Ancora presto per dire che Omicron è alla resa, anche se cresce l’esercito dei vaccinati, di coloro che rischiano meno in termini di ospedalizzazione. Aumentano le somministrazioni di prime dosi agli over 50 e completano il ciclo vaccinale (con seconda dose) i più piccolini, nella fascia d’età 5-11 anni. A Terni, a fronte di 279 nuovi casi, sono guarite 952 persone. Anche nei comuni limitrofi è boom di guariti, anche se in percentuale minore rispetto al capoluogo di provincia.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Altri due morti, a Terni e Narni, contagi in calo

I nuovi casi: Acquasparta (9), Allerona (4), Alviano (1), Amelia (11), Arrone (11), Calvi dell’Umbria (3), Fabro (13), Ferentillo (2), Giove (3), Lugnano in Teverina (2), Montecastrilli (9), Montecchio (2), Montefranco (2), Monteleone d’Orvieto (2), Narni (35), Orvieto (14), Otricoli (7), Polino (1), Porano (4), San Gemini (14), Stroncone (6).

Il bilancio fa calare il numero degli attuali positivi: settecento in meno solo nella capitale dell’acciaio. Giù anche Narni, con 780 casi. Male Orvieto 559, Amelia 410, Stroncone 183, Montecastrilli 165 e Acquasparta 153. Migliora la situazione a San Gemini 150, Arrone 132, Fabro 112, Castel Ritaldi 109, Ferentillo 98, Avigliano Umbro 89, Ficulle 83, Otricoli 78, Guardea 59, Allerona 47, Porano 46, San Venanzo 37, Giove 36, Attigliano 30, Alviano 28, Montefranco 25, Parrano 17. Stabile Polino: 4.