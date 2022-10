Bonus psicologo, Umbria con 5.727 domande. Lazzari: «Questa è solo la punta dell’iceberg»

PERUGIA – In Umbria sono state 5.727 le domande per ottenere il bonus psicologico. Una fetta delle richieste registrate a livello nazionale, dove si contano 330mila domande. Ma se in Italia la percentuale della popolazione che ha compilato la documentazione si attesta sullo 0,5 per cento, in Umbria il dato cresce, attestandosi quasi sullo 0,7 per cento. Cioè 7 persone ogni mille si sono messe in fila per andare dallo psicologo. Solo una parte dei richiedenti, molti under 35, vedrà però sbloccarsi il proprio iter.

Le risorse a disposizione in Umbria, 371mila euro, permetteranno di accogliere solo 1 domanda su 7. Potrebbero rimanere fuori circa 5mila persone. «Numeri importanti ma che sono solo la punta dell’iceberg», osserva il presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria David Lazzari. «Oggi abbiamo documentata una lista d’attesa di 5 mila umbri, tra i quali molti adolescenti e giovani, che cercano una risposta psicologica. Noi chiediamo alla Regione di adottare misure concrete».

Il presidente Lazzari ricorda come l’Umbria sia stata la prima regione a sperimentare con successo la figura dello psicologo di base. «Una figura che può essere l’evoluzione del bonus». «Auspichiamo – aggiunge – che con il piano sanitario regionale e in assemblea legislativa, dove da tempo si parla di questi argomenti incluso lo psicologo di base, ci sia una accelerazione per questi temi».