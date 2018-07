Terni, spunta la bomba della Seconda Guerra Mondiale: 12mila persone saranno evacuate

TERNI La Prefettura, in tarda serata, ha comunicato di aver ampliato la grandezza del perimetro di sicurezza intorno alla bomba inesplosa della seconda guerra mondiale, trovata durante dei lavori a Cesi, nel momento in cui sarà spostata per farla esplodere: domenica 29 luglio le persone che stanno nel raggio di un chilometro e 800 metri dovranno essere evacuate e non più solo quelle che stanno nel raggio di 380 metri. L'evacuazione in attesa che la bomba sia fatta esplodere in un luogo sicuro potrebbe interessare fino a 12mila persone.

Intorno alla zona del ritrovamento era stata creata un'area di sicurezza con un raggio di 380 metri che per domenica verrà allargata. La bomba è un residuato bellico della Seconda guerra mondiale del peso di 250 chili.



Il sindaco «Già dalla mattinata di giovedì – dichiara il sindaco – informeremo in maniera puntale tutti i cittadini interessati a questo provvedimento, rendendo noti i nomi delle vie e i numeri civici coinvolti nella zona di sicurezza. In queste ore gli uffici della Protezione Civile comunale e dell’anagrafe stanno quantificando in maniera precisa il numero dei Ternani coinvolti. Si tratta di una emergenza che riguarderà comunque qualche migliaio di persone. Comprendo benissimo che si tratta di una situazione di disagio, ma oggi nel corso della riunione si è rimarcato che tutte le operazioni di disinnesco devono svolgersi in un contesto assoluto di sicurezza per le persone. Questo è anche l’obiettivo fondamentale dell’Amministrazione Comunale».



La Protezione Civile La Protezione Civile sta predisponendo tutti quei servizi che possano essere utili alla popolazione, in particolare a quei cittadini che vivranno il momentaneo distacco dalle loro abitazioni in maniera più problematica, come le persone anziane e quelle con difficoltà di salute. In merito a quest’ultime la Asl2 sta organizzando un proprio piano di intervento, utilizzando tutte le strutture a disposizione, comprese quelle ospedaliere. Abbiamo già istituito un centro di raccolta al Palatennistavolo, struttura che potenzieremo in vista della giornata di domenica. Verrà assicurato anche un servizio di trasporto, sempre per le persone che non hanno altra possibilità.



L'appello ​«Nella riunione che si è tenuta oggi i responsabili delle Forze dell’Ordine, ad iniziare dal questore Antonino Messineo, hanno assicurato che verrà messo a disposizione tutto il personale possibile al fine di garantire la massima sicurezza dei cittadini e delle proprie abitazioni. I volontari della Protezione Civile, anche su scala regionale, sono già allertati per presidiare l’area di sicurezza e soprattutto per aiutare la popolazione nelle operazioni di momentaneo trasferimento dalle abitazioni. In Comune, oltre all’attivazione del Coc, saranno istituiti tavoli tecnici per affrontare i singoli aspetti dell’emergenza.

Mi rendo conto che sarà una giornata complicata per tutta la città e per questo chiedo la collaborazione di tutti i cittadini. Sono sicuro che il senso di responsabilità dei Ternani sarà molto alto e prevarrà su ogni difficoltà».



L'evacuazione In questi giorni sono state poco più di una decina le persone che hanno trascorso la notte al Pala tennistavolo di Terni dopo che è stata disposta per precauzione l'evacuazione di circa 400 abitanti nella zona di Cesi dove è stata rinvenuta una bomba d'aereo da 250 chili. Quattro anziani sono stati trasferiti al Centro geriatrico e un paio in ospedale, mentre quattro o cinque persone hanno trovato sistemazione in hotel. Gli altri allontanati dalle loro case hanno provveduto a trovare autonomamente una sistemazione da amici e parenti.

