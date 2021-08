Domenica 29 Agosto 2021, 15:44

L'Esercito ha fatto esplodere la bomba della seconda guerra mondiale ritrovata in via Piermatti a Terni, durante gli scavi per la costruzione di un supermercato in una cava ad Acquasparta. Per garantire la sicurezza durante le operazioni sono state fatte evacuare quattromila persone. L'operazione è cominciata alle 6.30 del mattino e si è conclusa intorno alle 15.