Bomba-day a Orvieto. Confermate le operazioni di disinnesco e brillamento anche in caso di maltempo

Sono confermate, anche in condizioni di maltempo, le operazioni di disinnesco e brillamento dell'ordigno ritrovato sull'alveo del fiume Paglia a Orvieto, operazioni fissate per domenica 20 novembre. Nella zona del ritrovamento sono stati seguiti degli interventi per mettere al riparo la bomba in caso di innalzamento del livello del fiume.

Lo comunica il comune di Orvieto che insieme alla Prefettura di Terni sta coordinando tutte le operazioni di assistenza alla popolazione, affidata alla Protezione Civile, e di sicurezza, coinvolte tutte le forze dell'ordine, per le operazioni di bonifica che sarà eseguita dal reparto artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna).

Qui tutte le info sulla evacuazione che interesserà circa 2400 cittadini delle frazioni di Ciconia e Orvieto Scalo rientranti nel raggio di 826 metri fissato dalla Prefettura come area di sgombero con divieto assoluto di permanenza.