Bomba d'acqua a Orvieto. Riaperto al pubblico il Pozzo di San Patrizio dopo gli interventi di pulizia

Riportato alla piena funzionalità, da giovedì 11 agosto a Orvieto ha riaperto al pubblico il Pozzo di San Patrizio dopo che nel pomeriggio di lunedì 8 era stato temporaneamente chiuso per effettuare i lavori di rimozione di detriti e fango dall’area esterna e all’interno a seguito del violento temporale abbattutosi sulla città lo stesso giorno.



Sul territorio dove la situazione generale sta migliorando si stanno concludendo gli interventi finalizzati al ripristino di alcune problematiche, come fa sapere la Protezione Civile comunale. Questa mattina tecnici e mezzi sono al lavoro per la riapertura al transito della strada di arroccamento alla rupe denominata “Fontana del Leone” mentre alle pendici si interviene per rimuovere una pianta caduta lungo il percorso pedonale in località “Le Piagge”.

Quanto al rifacimento delle parti strutturali danneggiate dall’eccezionale violenza della pioggia di lunedì, nei prossimi giorni si procederà con dei progetti mirati a ripristinare i danni subiti da strutture e patrimonio pubblico.