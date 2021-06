Il bollettino: solo sei nuovi casi Covid nell'ultimo giorno in Umbria

PERUGIA - Sono sei i nuovi casi Covid registrati in Umbria nel corso dell'ultimo giorno. Scaturiti dall'analisi di 296 tamponi e 244 test antigenici, secondo quanto riporta il sito della Regione. Il tasso di positività è quindi dell'1,1 per cento sul totale (0,7 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,78). Sempre nell'ultimo giorno non si registra alcuna nuova vittima e 21 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.382, 15 in meno nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, complessivamente 61, uno in meno, sette dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Numeri che portano l'Umbria verso la zona bianca a partire dai prossimi giorni.