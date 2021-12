Bollente il dopo Orvietana - Massa Martana. Biagioli non commenta, Fabiani non vuole più «tornare a Orvieto»

Un dopo gara bollente quello andato in scena nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, al termine di Orvietana - Massa Martana, partita valevole per la seconda giornata di ritorno nel campionato di calcio di Eccellenza Umbria. Dopo la vittoria della squadra di casa per 2-0, nel post gara qualcosa deve essere andato storto tanto che, a quanto si apprende, all'uscita dei rispettivi spogliatoi, si sarebbero verificati dei tafferugli tra i giocatori delle due compagini.

APPROFONDIMENTI TERNI I riconoscimenti del Comune ai ternani “olimpici”

Sempre secondo quanto si apprende, sarebbero volate scintille tra alcuni giocatori del Massa Martana e un paio di avversari biancorossi nel parcheggio del "Muzi". Di qui, sempre stando a quanto appreso, ne sarebbe nato un parapiglia che avrebbe coinvolto alche altre persone, tesserati e dirigenti di entrambe le squadre, una situazione che alla fine avrebbe visto anche l'intervento delle forze dell'ordine.

In tarda serata, l'Orvietana Calcio ha diffuso in merito ai fatti accaduti un comunicato stampa del proprio presidente Roberto Biagioli: «Il Presidente della società Orvietana Calcio - si legge nella nota - per gli eventi extracalcistici avvenuti nel dopo gara con il Massa Martana comunica di aver dato mandato al legale della Società di tutelare gli interessi dell’Orvietana Calcio e dei tesserati nelle opportune sedi di giustizia sportive e non. Il legale sarà l’unico autorizzato a parlare dei fatti accaduti evitando di mettere carne al fuoco. La Società penserà solo al campionato ed ai fatti sportivi.»

Parole durissime invece da Stefano Fabiani, vicepresidente del Massa Martana che in un video diffuso in rete, sempre in tarda serata, ha dichiarato di non voler più «tornare a Orvieto».