Bojinov e la rete segnata con la Ternana nel derby a Perugia, "Le Fere si affidino a Lucarelli, che di derby e di gol se ne intende"

Il derby dell'Umbria, allo stadio Curi, si prepara a regalare emozioni ai tifosi del Perugia e della Ternana. Un derby che fa tornare in mente un suo protagonista, per di più illustre, degli anni passati. In questo derby, proprio allo stadio perugino, ha scritto il suo nome anche Valeri Bojinov, bulgaro, ex attacante della Juventus, del Manchester City e della Fiorentina, oltre che della nazionale della Bulgaria, con un gol ancora ricordato dai tifosi ternani anche per un gesto particolare fatto dal calciatore alla curva della tifoseria perugina. A quasi 36 anni, terminata l’esperienza nel Levski Sofia, Bojinov non pensa minimamente a ritirarsi. Al Curi, fece gol nella partita finita 2-2 nel novembre 2014. Perugia avanti con Parigini, poi raggiunta dallo stesso Bojinov, quindi in rete su rigore con Falcinelli e di nuovo acciuffata da Falletti. Il bulgaro segnò rubando il tempo al suo ex compagno Guillermo Giacomazzi e infilò la porta, andando a portarsi le mani alle orecchie verso la curva dei tifosi perugini. «Fu un gesto istintivo - spiega – senza provocazione. Sapevo che era una partita sentita dalla gente di Terni. Di derby, in carriera, io, ne ho giocati tanti. Sono partite che ho sempre giocato prima dentro di me, perché si giocate già prima che comincino. A Terni ricordo ancora bene il calore della gente nella settimana precedente e anche dopo la partita». Della Ternana di oggi, Bojionov dice: «Sono felice che sia tornata in serie B. La piazza è importante e calorosa. Me la ricordavo come una grande piazza pure quando ci venivo in precedenza da avversario, negli anni in cui lì giocavano Frick, Borgobello, Zampagna e Jimenez. Tra l’altro, con Jimenez siamo in contatto tutti i giorni e quando giocammo insieme a Firenze a Parma lui mi parlava spesso di Terni». Lui, poi, conosce bene Cristiano Lucarelli, l'ex bomber oggi tecnico proprio della Ternana. «Lo vedevo giocare a Lecce quando facevo il raccattapalle, poi ci ho giocato insieme sempre lì’ e ci siamo ritrovati pure nel Parma». I due erano anche stati vicinissimi, nel 2019-2020, a lavorare di nuovo insieme. Lucarelli lo aveva chiamato al Catania, ma lui fece in extremis una scelta diversa. «Andai, invece, a Pescara. Ammetto che sbagliai. Con Lucarelli, mi sono già chiarito e mi sono già scusato». Che Ternana si aspetta, Bojinov, nel derby del 19 dicembre 2021? «Sono sicuro che farà bene. Soprattutto perché conosco mister Lucarelli e so che sa preparare e caricare il giusto la squadra. La squadra, la invito ad ascoltare e a seguire l’allenatore e a saper leggere bene ciò che dirà loro. Lui, di derby, ne ha fatti tanti e ha segnato tanti gol».

