Blitz della polizia locale in un bar a Foligno: fuggi fuggi di anziani che dimenticano le carte da gioco e i fogli per il punteggio sui tavoli.

FOLIGNO - Giocano a carte in un bar, arriva la polizia locale per il controllo, scatta il fuggi fuggi ma dimenticano le carte da gioco sui tavoli e i fogli con i punteggi. È il succo del blitz della polizia locale condotto nelle scorse ore nei confronti di un bar della e con tanto fuggi degli avventori tra cui anche qualche anziano. È quanto si apprende il relazione ad una serie di controlli per il rispetto delle normative anti Covid 19 che vedono gli agenti del Comando della Polizia Locale, guidati dal comandante tenente colonnello Marco Baffa, in prima linea già dalle fasi iniziali dell’emergenza e del conseguente lockdown dello scorso anno. Per il gestore del bar è scattata la multa da 400 euro e la segnalazione alla Prefettura per le conseguenti valutazioni che possono anche comportare la chiusura per 5 giorni. Nonostante l’età avanzata di alcuni avventori tutti sono comunque riusciti ad allontanarsi. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nel locale al suo interno hanno individuato il solo titolare ma sui tavoli c’erano ancora le carte ben distribuite e abbandonate di gran carriera così come i fogli per segnare i punteggi. Pur se il bar può rimanere aperto solo per asporto fino alle 18, come da disposizioni nazionali, al suo interno non può stazionare nessuno e nemmeno sedersi per consumare o, come in questo caso, giocare a carte. Nel corso dei controlli per il rispetto delle normative anti Covid è stato multato anche un automobilista proveniente da fuori regione che, individuato alla guida in centro storico, non ha dato valide giustificazioni a sostegno della sua presenza in città. Per lui multa da 400 euro cui se ne aggiungono altri 130 poiché al momento dell’accertamento era alla guida di un veicolo. I controlli legati al rispetto delle normative anti Covid non sono l’unico ambito che impegnano in questa fase la polizia locale di Foligno. Gli agenti in servizio in particolare all’interno del centro storico stanno dando piena e fattiva collaborazione a carabinieri e polizia in relazione al contrasto degli scippi che da inizio febbraio si stanno susseguendo in città. L’azione principalmente svolta dalla polizia locale è anche quella di front office e polizia di prossimità per il cittadino. Il tutto in un momento in cui, stando a quanto reso noto dai sindacati, gli agenti stanno vivendo una complessa fase che ha portato in più occasioni a ferme prese di posizione. Situazione che approderà in Commissione Controllo e Garanzia. “Analisi della situazione della polizia municipale di Foligno sia in merito all’organico che alla condizione retributiva”. È, infatti, il primo punto in seno alla richiesta di convocazione della Commissione avanzata dai consiglieri di opposizione Claudia Minelli (Pd), Elia Sigismondi (Pd), Francesco Silvestri (Patto per Foligno) e Mario Gammarota (Foligno 2030). Nello stesso documento i firmatari chiedono: “audizione delle sigle sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Fpl Uil, Csa”; “Valutazione della sicurezza all’interno del Comune di Foligno: analisi dle controllo dle territorio e valutazione di eventuali tagli ai servizi per fronteggiare l’emergenza Covid 19”; “si chiede di invitare il comandante Della polizia municipale tenente colonnello Marco Baffa e il dirigente del personale”.

Ultimo aggiornamento: 13:55

