Fontivegge, blitz interforze per la lotta allo spaccio

PERUGIA - Cinquanta persone identificate, due procedure di espulsione e una denuncia. È questo, in estrema sintesi, il bilancio del blitz interforze effettuato nelle ultime ore nella zona di Fontivegge. L'operazione interforze, con carabinieri, polizia e guardia di finanza, impegnati anche con unità cinofile, ha avuto come base operativa - riferiscono le forze dell'ordine - il punto di visibilità della stazione ferroviaria.Nel dettaglio, oltre 50 persone sono state identificate, alcune delle quali con precedenti specifici in materia di stupefacenti. Un nigeriano di 22 anni è risultato irregolare e a suo carico è scattato il provvedimento di espulsione. Un 29enne di origini tunisine, anch'egli irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di oltre 7 grammi di marijuana. A suo carico è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e avviate le procedure di espulsione. Una diciannovenne di origine russa, invece, è stata segnalata alla prefettura come assuntrice: aveva con sì circa 4 grammi di cannabis.