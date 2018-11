Blitz antiodroga, stroncato filone di spaccio: sequestrate quasi mille dosi di cocaina che avrebbero fruttato 75mila euro. In azione i carabinieri di Gualdo Cattaneo. C'è un arresto e una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALDO CATTANEO - Strocato fiòlone di spaccio di cocaina, sequestrata droga per quasi mille dosi, un arresto e una denunia: in azione i carbainieri della Stazione di Gualdo Cattaneo guidati dal maresciallo Raimondo Savastano. Nel pomeriggio del 20 novembre 2018, i militari della Stazione Carabinieri di Gualdo Cattaneo, nel corso di attività di controllo del territorio, intensificate dal Comando Provinciale di Perugia, per la prevenzione dei delitti contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti, hanno fermato l’autovettura condotta da un 30enne albanese pregiudicato residente a Foligno, trovato in possesso di 16 grammi circa di cocaina. Gli investigatori dlel'Arma, in stretto coordinamento con la Compagnia Carabinieri di Todi hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove era anche presente la convivente,una 30enne italiana, rinvenendo e sequestrando ulteriori 235 grammi circa della medesima sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e 200 euro in contanti. La Procura della Repubblica di Spoleto, che ha coordinato le indagini, ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo, responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. La misura custodiale domiciliare nei confronti dell'arrestato è stata confermata dal Tribunale di Spoleto, nel corso dell’udienza direttissima. Dalle analisi effettuate sulla cocaina sequestrata, i Carabinieri hanno determinato che il quantitativo era sufficiente per confezionare 950 dosi circa, che immesse sul mercato avrebbero fruttato al pregiudicato albanese circa 75.000 euro.