Blitz anti camorra, un arresto a Orvieto

ORVIETO - E' stato eseguito a Orvieto uno dei cinque arresti dell'operazione anti camorra coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Cinque le misure cautelari in carcere emesse dal tribunale di Napoli per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata eseguite tra la notte di lunedì e la prima mattina di oggi dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, con la collaborazione di quelli della Compagnia di Orvieto e l’ausilio di militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. In manette sono finiti Vincenzo Carfora, 49 anni detto “o’cantante”, Vincenzo Iannucci Barbato, 42 anni, detto “enzuccio”, Michele Lettieri, 54 anni, detto “o’ napulitano”, Giovannina Sgambato, 68 anni, detta "a sparatora" e Enzo Ruotolo, 43 anni. Quest'ultimo, residente in provincia di Caserta, era impiegato in una ditta di manutenzione stradale che stava effettuando dei lavori nell'Orvietano. Individuato il posto in cui alloggiava, i militari della compagnia di Orvieto hanno accerchiato l'area e lo hanno sorpreso nel cuore della notte eseguendo l'arresto. L'uomo non ha opposto resistenza ed è stato trasferito al carcere di Terni



«POTERE CAMORRISTICO» Secondo gli inquirenti i cinque rappresentano oggi il potere camorristico sul territorio dell’agro maddalonese/sanfeliciano, ma in realtà l’inchiesta ha avuto anche altri cinque indagati che, a vario titolo, hanno in qualche modo compartecipato con loro alla realizzazione delle attività illecite al centro dell’indagine.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’impianto accusatorio acquisito nel corso dell’attività investigativa avviata, sotto la direzione del sostituto procuratore Luigi Ladolfi, nel mese di settembre 2015 dai carabinieri del Nucleo Operativo di Maddaloni. Intercettazioni telefoniche e ambientali ma anche verifiche, controlli, perquisizioni e ispezioni hanno consentito di individuare un’organizzazione camorristica attiva sul territorio casertano, nei comuni di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico in particolare, e in alcuni comuni della Valle Caudina, quale Forchia, Arpaia e Paolisi, costola dello storico “clan Massaro”, scompaginato a seguito di una serie di arresti e conseguente scelta collaborativa maturata dai suoi principali elementi. Sarebbero state altresì ricostruite diverse attività estorsive in danno di imprenditori e operatori commerciali, poste in essere dagli indagati avvalendosi della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e omertà derivante dalla partecipazione alla compagine camorristica promossa e diretta da Lettieri e dalla Sgambato. In concreto hanno rivitalizzato l’egemonia e il controllo camorristico nella Valle di Suessola, oltre ad aver a tal fine intrattenuto legami con il clan “Pagnozzi” attivo nella confinante Valle Caudina, perfettamente in linea a quanto succedeva in passato sotto la reggenza Massaro, con particolare riferimento alla definizione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza.





Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48



