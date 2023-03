Blitz all'alba dei carabinieri nell'alto Orvietano, tre arresti. Operazione antidroga "Indagine Sax"

E' scattata a Montegabbione alle prime luci dell'alba della mattina di giovedì 2 marzo, l'operazione "Indagine Sax", condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Orvieto, unitamente ai militari dei Comandi Stazione Carabinieri inviati come rinforzo, e dell' Aliquota Carabinieri Cinofili di Roma. I militari dell'Arma, al termine di una complessa attività investigativa, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Terni su richiesta della Procura della Repubblica di Terni, nei confronti di altrettanti cittadini di origine albanese. Pesanti i capi d'accusa sul conto degli arrestati: in concorso di persone, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

«La complessa attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni - spiega il comando provinciale dei Carabinieri - ha consentito di accertare come i tre gestissero lo spaccio di cocaina e hashish nei territori dell'Alt Orvietano, principalmente nei comuni di Fabro, Monteleone d'Orvieto e Montegabbione, fino a divenire, in tali centri, il punto di riferimento dei consumatori dell'intera zona».

Nel corso dell'attività, gli investigatori dell'Arma hanno recuperato un discreto quantitativo di sostanza stupefacente in possesso dei consumatori, a cui si aggiungono le segnalazioni amministrative effettuate. «A tali riscontri - spiega ancora il comando - è seguita una puntuale attività tecnica di intercettazione, nonché numerosi servizi di osservazione, posti in essere nell'arco delle investigazioni intraprese, che hanno consentito di delineare sempre più un oggettivo quadro probatorio, capace di individuare con esattezza le responsabilità degli appartenenti al sodalizio criminale».

»L'indagine, complessa e articolata - riferisce la Procura - ha permesso di ricostruire come, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, gli indagati abbiano effettuato 386 cessioni di sostanza stupefacente, di cui 374 di cocaina e 12 di hashish, per un totale di 376 grammi di sostanza ceduta, di cui 316 di cocaina e 60 di hashish, per un controvalore economico totale 25.720 euro».

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Terni.