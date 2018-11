© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tanta gente in giro per gli affari del Black friday allungato fino a domenica, il maltempo, i cantieri e le inevitabili distrazioni alla guida: risultato, incidenti a go go. Un sabato quasi da record tra Perugia e provincia. Almeno una decina, gli incidenti con intervento delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del 118.La parte del mattatore l'ha fatta il "curvone" di Collestrada: almeno quattro, infatti, gli incidenti che si sono avuti tra venerdì e sabato in quel tratto di E45 dove c'è la diramazione verso la 75 "Centrale Umbra". Due auto e un tir in poche ore tra sabato mattina e il pomeriggio hanno avuto altrettanti incidenti in zona, con la conseguenza della formazione di code lunghissime in una viabilità già resa pesante dal traffico del fine settimana verso i centri commerciali e dai tanti cantieri tra E45 e Raccordo. Nessuna grave conseguenza per le persone rimaste ferite.Altri incidenti si sono avuti lungo le strade cittadine e ancora in galleria Volumnii sempre lungo il Raccordo, con il coinvolgimento di quattro mezzi tra cui un pullman di ragazzi in gita. Altri due incidenti di una certa gravità: uno all'altezza dello svincolo di Ripabianca, dove un autocarro che trasportava materiali si è ribaltato, e un altro in zona Castiglione del Lago dove un'anziana e la nipote sono finite fuori strada dentro uno specchio d'acqua. Tirate fuori dai pompieri sane e salve.