A tre anni fugge di casa senza scarpe Ritrovato da una signora che chiama il 112 L'abbraccio con i genitori in caserma

TERNI L'allarme ieri pomeriggio verso le ore 19 in via Natta, quando una signora ha chiamato il 112 per avvertire che aveva trovato un bambino che si aggirava da solo per strada, senza scarpe con i soli calzini, maglietta e pantaloni leggeri, il bimbo era molto piccolo non era in grado di parlare e tentava di attraversare la strada. Il piccolo è stato portato dai carabinieri alla caserma dei carabinierti di Collescipoli dove arrivava contemporaneamente il padre che, avvedutosi dell’allontanamento da casa del bimbo, lo stava cercando preoccupato; il bimbo mentre era in giardino aveva aperto il cancello ed approfittando di un momento di distrazione della madre, era uscito: tanto spavento che si è concluso con un abbracio tra i lacrimoni ed il ritorno a casa;

