PERUGIA - Tempo d’estate, i bambini vengono indirizzati da genitori nei campus estivi per trascorrere qualche ora in compagnia con i coetanei e svolgere attività fisiche.Nel giro di pochi giorni, seppure in zone diverse (Perugia e Todi), due bambini della stessa età hanno corso il rischio di morire soffocati. Il primo caso è successo a Perugia nella zona degli impianti sportivi di Pian di Massiano, quando un ragazzo masticando chewing gum è stato salvato da un medico che si trovava sul posto e successivamente dai sanitarid del 118.Nella giornata di giovedì il secondo caso. Un bambino di 10 anni è caduto in una piscina di Fratta Todina, ingerendo acqua. Soccorso dal personale dell’impianto e dagli istruttori del campus, è stato trasferito dal 118 all’ospedale di Perugia dove i medici hanno effettuato gli accertamenti strumentali per la verifica di eventuali danni all’apparato respiratorio provocati dalla ingestione di acqua. Gli accertamenti hanno dato esito negativo ma il bambino è stato trattenuto in osservazione in ospedale ma è stato dimesso sabato mattina.