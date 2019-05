© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' DELLA PIEVE - Un bambino di due anni è sfuggito intorno all'ora di pranzo di martedì al controllo della madre precipitando in uno stagno d'acqua a poche decine di metri dalla abitazione di una famiglia originaria di una paese estero, da anni residente a Città della Pieve, rischiando l'annegamento. È stata la stessa donna a dare l'allarme, a soccorrerlo e a portarlo in auto nel Punto di primo soccorso del paese.Da lì è partita una staffetta per salvare la vita al piccolo paziente con l'intervento della centrale operativa del 118 prontamente attivata. Il trasferimento nella sala emergenze del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia è avvenuto, come riferisce una nota dell'ospedale, in elisoccorso partito dalla base di Fabriano. Nel frattempo era stata costituita una equipe di medici e personale infermieristico per mettere in sicurezza il bambino, con un respiratore artificiale , trasferito nel tardo pomeriggio al Meyer di Firenze per motivi precauzionali.