PERUGIA - Una bimba di due anni è rimasta leggermente ferita in un incidente stradale che si è verificato a Collestrada. Con lei è finita al Santa Maria della Misericordia la mamma di 32 anni. Anche per la donna le ferite non sono preocupanti. La bimba è ricoverata in osservazione pediatrica. In corso accertamenti delle forze dell'ordine per stabilire le cause dell'incidente.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



