PERUGIA - Corsa contro il tempo per salvare la vita a una bambina, caduta in piscina nella tarda mattinata di domenica. L'incidente è avvenuto nella zona di Todi. Immediata la richiesta di intervento, con il personale sanitario della centrale unica regionale del 118 che, appena arrivato sul posto, ha messo subito in atto manovre cardiocircolatorie per rianimare la bambina che presentava gravi sintomi di asfissia.L'allarme, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Perugia, è scattato poco prima delle 12. Dalla postazione della vicina Pantalla è arrivata sul posto una unità operativa che ha verificato la gravità della situazione procedendo a mettere in sicurezza la piccola paziente, che è stata dapprima trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia e nel pomeriggio trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per essere seguita nella Unità di Terapia Intensiva.I medici che hanno disposto il trasferimento seguiranno già nelle prossime ore l'evoluzione delle condizioni della bambina.