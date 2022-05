Biliardo paralimpico: A Terni il primo open day

TERNI - E' dedicato al biliardo paralimpico l'open day che, organizzato con la collaborazione di Leonardo Quirini, responsabile della C.T.R sezione stecca del comitato Fibis Umbria e con il patrocinio del Cip Umbria, si terrà domenica 22 maggio, dalle 15 alle 18, nella sala accademia del biliardo di Terni, in via Gabelletta 203.

Sarà un pomeriggio dedicato a questo sport inclusivo anche per le disabilità più gravi. Una disciplina sportiva praticata in oltre venti paesi al mondo, che in Italia un anno fa è stata riconosciuta dal Cip come disciplina sportiva paralimpica. In Italia ci sono un centinaio di atleti che la praticano grazie agli sforzi congiunti del responsabile nazionale del settore paralimpico, Roberto Dell’Aquila, e di tante associazioni che si attivano in modo sempre più costante e dinamico.

Il pomeriggio all’insegna del biliardo paralimpico rientra nel programma di promozione che la federazione ha intrapreso da tre anni. Ad accogliere tutti coloro che vorranno cimentarsi con stecca e bilie saranno gli atleti paralimpici Luca Bucchi e Davide Dante.