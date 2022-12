BIlancio di fine anno, Latini ricorda progetti, fondi e successi del 2022

TERNI L’anno finisce, è tempo di bilanci; non si sottrae nemmeno l’amministrazione cittadina, che ha indetto una conferenza stampa. Tra progetti da realizzare, altri portati a termine e la gestione dei fondi, le parole del sindaco Latini sono queste: « Il 2022 è stato un anno di grande semina e allo stesso tempo un anno che farà da cerniera per il futuro della città». Tra i successi annovera lo sblocco del progetto per il Verdi, la chiusura dell’operazione Asm, i lavori del Palaterni; i fondi in questione sono soprattutto quelli del Pnrr, un totale di 70 milioni, divisi tra i 20 per il borgo di Cesi, su cui si sta investendo per farne un polo culturale, e il progetto della variante Sud Ovest, che assorbirà i restanti 50; interventi che dovranno essere conclusi entro il 2026, «una grande sfida», secondo Latini. La vita è ripresa in città, a seguito della pandemia, riportando con sé eventi culturali e sociali; Latini parla di «Una voglia di ritrovarsi comunità anche per aiutare gli altri e aiutare la città, con la partecipazione e la sussidiarietà, ad esempio con uno strumento sul quale abbiamo creduto e puntato e che sta iniziando a funzionare, quello dei patti di collaborazione». In questo tanta parte hanno avuto anche i rapporti con la Fondazione Carit, la Regione e il gruppo Arvedi. Per l’università, c’è l’accordo per portare nuovi corsi in città e il progetto di riqualificazione di Pentima. Latini ricorda anche il lavoro nel campo della sicurezza, la riqualificazione di parchi e aree urbane e, con orgoglio, ricorda che le strutture ricettive hanno registrato un +20% di arrivi rispetto a prima del Covid. E per il futuro? Tempo di tornare a guardare in prospettiva, secondo il sindaco: «Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per lasciare le cose meglio di come le avevamo ricevute, nell'auspicio di poter coltivare insieme questi sogni che insieme abbiamo costruito».