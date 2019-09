Maxi variazione di bilancio in arrivo. Per sistemare la partita dei conti, il Comune di Terni dovrà restituire all'Osl (Organismo straordinario di liquidazione) 14 milioni di euro. La cifra riguarda i vecchi mutui che erano rimasti in bilancio prima del 31 dicembre del 2017, data che segna la separazione tra la gestione ordinaria, a partire dal 2018, e il dissesto. Soldi che dovevano essere gestiti dall'Osl, invece, sono stati utilizzati da Palazzo Spada per avviare o completare lavori già in programma. La decisione di predisporre una maxi variazione di bilancio è stata presa questa mattina al termine dell'incontro tra l'assessore al bilancio Orlando Masselli e i commissari liquidatori dell'Osl.

