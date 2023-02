Biblioteca "Luigi Fumi" di Orvieto. Al via il questionario di gradimento sui servizi

Una biblioteca sempre più aperta e vicina alle esigenze e alle richieste degli utenti e della città. Da domani, venerdì 10 febbraio, al 10 marzo 2023 sarà compilabile il questionario di gradimento dei servizi prestati dalla Nuova Biblioteca pubblica “Luigi Fumi” di Orvieto.



Il questionario è anonimo ed è finalizzato a conoscere il reale gradimento degli utenti della biblioteca sui servizi offerti ma anche aperto a suggerimenti e nuove proposte. La prima parte delle domande è incentrata sull’uso della biblioteca (giorni, orari, etc), i servizi utilizzati e quanto questi siano importanti. Altre domande sono invece finalizzate a comprendere la reale conoscenza delle sezioni della biblioteca. Specifiche domande sono infine dedicate ai suggerimenti su nuovi orari, servizi e attività. I dati raccolti saranno analizzati e utilizzati per poter programmare nuove attività e migliorare i servizi offerti.

«Con il questionario – spiegano dalla biblioteca - si vuole avviare una fase di analisi del gradimento da parte degli utenti, monitorando il grado di adeguatezza dei servizi offerti rispetto alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è aprire un dialogo con i nostri utenti per confrontarsi su aspettative, esigenze, desiderata, proposte per migliorare le attività ma anche per far conoscere le opportunità e la ricchezza di questo luogo. Non sempre, infatti, gli utenti sono pienamente consapevoli dei servizi che vengono erogati e soprattutto delle risorse documentarie disponibili utilizzandole, probabilmente, solo parzialmente».

Nel 2022 l’attività della Biblioteca “Luigi Fumi” è notevolmente cresciuta. Gli ingressi di studenti, studiosi, lettori, partecipanti a iniziative, eventi e visite guidate sono stati 8.200 contro i 4.402 del 2021 (+86%), gli iscritti ai servizi sono stati 7.877 contro i 7.529 dell’anno precedente (+5%) mentre i prestiti esterni di libri, dvd e riviste 4.129 ovvero il 60% in più del 2021 quando erano stati 2.556. Novembre il mese con più ingressi (1.093) seguito da gennaio (927) e maggio (759). Dal mese di febbraio, inoltre, la biblioteca ha ampliato l’orario di apertura al pubblico anche al mercoledì mattina, dalle 9 alle 13.

«Numeri importanti – commenta il sindaco di Orvieto e assessore alla Cultura, Roberta Tardani – che restituiscono solo in parte la vitalità e la centralità che finalmente ha riacquistato la nostra biblioteca tornata a essere un punto centrale della vita culturale della città grazie agli investimenti di questa amministrazione sull’organico. Oltre le statistiche ci sono infatti le numerose attività e i progetti che la biblioteca ha saputo mettere in campo, vincendo bandi di prestigio come ‘Città che legge’ e intercettando finanziamenti importanti, ma anche le collaborazioni che ha saputo instaurare con le realtà associative cittadine che oggi vedono la biblioteca come punto di riferimento. Un luogo del sapere fatto dalle persone con le persone come è negli obiettivi del questionario che sarà proposto agli utenti».