Umbria, Bianconi e Fora lasciano Pd-M5S: pronto un terzo polo

Via dal patto tra Pd e M5S. È quello, dopo la sconfitta in Umbria, che hanno deciso di fare in consiglio regionale il candidato della coalizione rosso-gialla Vincenzo Bianconi e l’ex candidato dem poi ritiratisi dalla corsa come aspirante presidente Andrea Fora, che guida Confcooperative. I due vogliono fare un terzo polo tra centrodestra e centro sinistra. Distinto e distante da tutti. Fora lo ha scritto in un lungo post su Facebook in cui, dopo essersela presa con il Pd reo di aver fatto “accordi a tavolino a Roma sulla pelle dei cittadini umbri”, ha lanciato il suo movimento civico insieme al candidato Bianconi: “Io guardo al futuro dell’Umbria e lavoro al progetto che a breve presenteremo per dare continuità al grande sforzo messo in campo dal nostro movimento civico in questo periodo – ha scritto il presidente di Confcooperative – L’unica cosa che mi interessa è costruire proposte serie che cambino la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità. E lo faremo con tutto l’impegno che potremo”. Con ogni probabilità sarà formato un gruppo autonomo in consiglio regionale che avrà Fora come capogruppo e dovrebbe chiamarsi “Patto Civico-Energia Pulita”. E sarà molto probabile che questo terzo polo appoggi alcune iniziative del governo regionale.

