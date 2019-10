Bevagna, super nonna festeggia 100 anni: «mai andata in ospedale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BEVAGNA - Ha da poco festeggiato i suoi primi 100 anni insieme a familiari, amici e al sindaco Annarita Falsacappa. L’esempio di lunga vita si chiama Clementina Sabbati e in 100 anni di vita non è mai stata in ospedale. Clementina da tutti chiamata Nannina ha sempre vissuto e lavorato a Bevagna. La sua è stata una vita votata al lavoro e alla fatica nei campi insieme al marito Giovanni Mattioli. «Fino all’età di 90 anni – racconta chi le è vicino - è stata molta attiva, sempre con la vanga in mano, nell’orto o nel giardino. A Bevagna è molto conosciuta perché negli anni 1940/50 era la lattaia ufficiale e si è sempre distinta per l’impegno che ha riposto nel lavoro e nella famiglia. Il suo sogno era arrivare a 100 anni, invitare il sindaco alla sua festa e finalmente il sogno si è avverato. E’ sempre stata una donna riservata e dal cuore grande». Nannina una cosa la ricorda bene e ne va fiera: non è stata mai in ospedale e tutt’ora non prende neanche una medicina.