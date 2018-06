Bevagna, inizia il tuffo nel Medioevo con il Banchetto Grande del Mercato delle Gaite

BEVAGNA - “Ser Nicolò della Torre, Podestà de lo Comune, tiene Banchetto Grande, chon musiche et danze et alchimie de focho”… Come da tradizione il Banchetto Medievale, che precede di pochi giorni la cerimonia di apertura del Mercaro delle Gaite, si terrà nella Platea Comunis, cuore della città medievale, luogo dei poteri e del popolo, dove le quattro Gaite si preparano alla grande sfida che sta per cominciare. Per l’edizione 2018, in programma sabato 9 giugno, sarà l’Associazione Mercato delle Gaite a curare l’organizzazione di un appuntamento molto atteso. Antiche pietanze, profumi di spezie e di fiori, bevande tipiche medievali e prelibatezze varie, verranno servite sulle tavole allestite per l’occasione. Non mancherà la musica evocativa con l’ensemble Musicanti Potestatis, con un vasto e curato repertorio di antiche cantigas e ballate trecentesche, né la danza con l’Associazione Ninphaetatis e la magia dei loro colori in movimento, né le suggestive coreografie di fuoco del Piccolo Nuovo Teatro. Al banchetto parteciperanno numerosi i figuranti delle quattro Gaite, con i loro bellissimi vestiti: podestà e consoli, madonne e messeri, artigiani e mercanti, monaci e frati. Ecco i menu medievale : I servizio, Salat (insalata verde), Frictata verde; II servizio, Suppa de lenticchie e farro, Lasanis; III servizio Seymè di vitello (brodetto di vitello), Torta de schalogne; IV servizio Crespes (Crespelle), Chiarea. La piazza tornerà a stupire, con il vestito della festa. I gonfaloni già in bella mostra sull’antico Palazzo dei Consoli, le tavole imbandite, i lumi, il fruscio delle stoffe, le note e i ritmi di un’epoca che continua ad affascinare e a stupire. Appena al di là delle imponenti architetture della piazza grande, l’infaticabile popolo delle Gaite tesse il suo appassionato lavoro. Ma per una sera, riposti gli attrezzi da lavoro, tutti accorreranno in piazza “E vennero tutti al banchetto, a grande compagnia: i setaioli e i legnaioli, i cartai e i vetrai, i canapai e li zecchieri, i tintori e li amanuensi. Addobbarono tutti il loro corpo di ricche vestimenta et misero le loro insegne avanti……”. Novità di questo 2018 sarà la possibilità di vestire in abiti medievali e sfilare con il corteo del Podestà. Per informazioni Associazione Mercato delle Gaite Piazza Filippo Silvestri, 1, Bevagna (0742.361847 - 335.5977629)





