Commerciante rapinata mentre entra in casa

Commerciante rapinata, poco dopo esser rientrata a casa. E’ accaduto domenica sera, poco prima delle 22. La donna era rientrata dal lavoro e aveva l’incasso nella borsa quando è scattato l’agguato. Nella borsa c'erano alcune migliaia di euro. Due persone le si sono lanciate contro per impossessarsi della borsa. Un’aggressione in piena regola con i balordi che poi si sono dati alla fuga. Scattato l’allarme la zona è stata raggiunta dai carabinieri della Compagnia di Foligno e della Stazione di Bevagna per le indagini del caso. Non si può escludere che i due possano aver avuto almeno un complice ad attenderli a bordo dell’auto utilizzata per la fuga. La commerciante potrebbe esser stata monitorata, quindi seguita fino all’abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA