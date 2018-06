Bettona, «Aiuto è sparita Maja, il falco star degli spettacoli per i bambini»

di Giovanni Camirri

BETTONA – “Aiutate a ritrovare Maja, il falco lanario che fa divertire i bambini alla Città della Domenica”. A lanciare l’appello sono i gestori del Centro Rapaci Perugia e l’associazione Experience Umbria. Di Maja da domenica scorsa non si hanno più notizie e l’appello per le sue ricerche è stato rilanciato attraverso la pagina Facebook dello Sportello a Quattro Zampe della Provincia di Perugia. “Stavamo portando Maja – vene spiegato – alla Città della Domenica per uno spettacolo di falconeria dedicato ai bambini. Nel passaggio da un guanto e l’altro, forse per a causa di un problema con un moschettone, Maja s’è librato in volo scomparendo. E’ un rapace spettacolare, vive in casa ed è talmente mite che non ha bisogno del cappuccio per gli spostamenti. S’ allontanato da Bettona e da domenica scorsa non abbiamo più notizie di lui. Qualche segnalazione è di fatto arrivata, ma non le riteniamo particolarmente attendibili. Il problema principale è che quando Maja s’è allontanato aveva ancora alle zampe i classici laccetti in cuoio che possono costituire un pericolo poiché negli spostamenti potrebbe impigliarsi in un ramo subendo conseguenze complicate”. Maja, falco lanario è poco più grande di un piccione. Ha una apertura alare di circa un metro ed ha una livrea grigia sul dorso e bianca sulla parte sottostante.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA