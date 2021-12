Serie B, il Benevento ferma la Ternana: doppietta di Lapadula

Una doppietta di Lapadula interrompe la striscia positiva della Ternana. Il Benevento vince 2 a 0, legittimando una leadership non solo di classifica ma anche di gioco. La formazione di Fabio Caserta, alla quarta vittoria consecutiva, sembra disporre degli ingranaggi giusti per tentare di salire in serie A. Per adesso si gode un secondo posto meritato grazie al gol di Lapadula, bravo ad infilare Iannarilli dopo una ripartenza cominciata da un errore di impostazione di Proietti e a realizzare il rigore procuratosi per un fallo subito da Capuano.

APPROFONDIMENTI SPORT La Ternana sbaglia approccio ma a Frosinone pareggia grazie al...

Se Partipilo esce nel primo tempo per inforunio, da segnalare nella ripresa il ritorno in campo di Fallletti che regala un po' di vivacità alla squadra che crea i pericoli maggiori con una girata di Pettinari e una conclusione a distanza ravvicinata di Capuano, respinte in entrambe le circostanza da Paleari.

Ternana-Benevento 0-2, cronaca e tabellino

TERNANA (4-4-2): Iannarilli; Diakitè (28’ st Defendi), Sorensen (12’ st Falletti), Capuano, Martella (12’ st Celli); Partipilo (36’ pt Peralta), Proietti, Koutoupias, Capone (12’ st Boben); Pettinari, Donnarumma. All. Lucarelli. A disp. Krapikas, Kontek, Furlan, Mazzocchi, Ghiringhelli, Salzano, Mazza

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani (32’ st Calò), Acampora (36’ st Vokic); Insigne (22’ st Brignola), Lapadula, Improta (36’ st Di Serio). All. Caserta. A disp. Manfredini, Tartaro, Abdallah, Glik, Moncini, Sau, Talia, Pastina

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

RETI: pt 23’ Lapadula, 42’ Lapadula su rigore

NOTE: spettatori 1.900 (di cui 123 ospiti) per un incasso di euro 25.219,00. La Ternana ha giocato con il lutto al braccio per la scomparsa dell’ex presidente Gianfranco Tiberi. Ammoniti Viviani, Sorensen per gioco falloso, Angoli 6-6. Recupero tempo pt 2’, st 5’