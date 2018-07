di Ruggero Campi

Come saprete, è stata appena inventata la “app” che riconosce le piante dal loro profumo! Come Shazam per le canzoni, basterà puntare il telefono verso l’aroma che solletica le nostre narici, e sul display apparirà il nome della pianta, le sue caratteristiche e la sua fotografia! E avvicinata a una goccia di profumo, la nuova “app” potrà individuare tutte le componenti floreali e arboree, svelando segreti gelosamente custoditi dai maestri profumieri! Non è vero, ovviamente, e spero che non si arriverà mai a concepirla. Sto pedalando su dure salite già da ore e il turbinìo di aromi e fragranze vegetali che allevia il mio sforzo comincia a darmi un po’ alla testa. Sogno “app” che non esistono, mentre aspiro profumi inebrianti e sempre diversi. Sono naturalmente in sella alla fedele Pinarello sulla salita di Sant’Anatolia di Narco e arrivo da Spoleto attraverso la Forca di Cerro per arrivare in cima al Monte Terminillo, Sella di Leonessa, a ben 1.895 mt.



A ogni curva cambiano le percezioni olfattive, erba appena tagliata, lavanda, ginestra, rose selvatiche, siepi di gelsomino, menta, cipressi, piante aromatiche che, in mancanza della “app”, non riesco a distinguere. E’ una di quelle uscite mitiche in cui ci si riconcilia con il mondo; cielo azzurro, aria fresca, panorami intatti punteggiati di borghi magnifici, strade molto tranquille e fondo stradale quasi accettabile… La “tappa” prevede una sosta in uno dei miei paesi preferiti, Monteleone di Spoleto. Saluto Roberto, che gestisce il caffè storico “Il leone dell’Appennino” aperto quasi cento anni fa. Roberto è custode delle molte memorie, anche fotografiche, di questo borgo magnifico, in orgogliosa solitudine a mille metri di altezza. Già la prospettiva di ingresso al paese è scenografica e quasi metafisica, con una strada in salita e in fondo – dopo uno slargo semicircolare - la Torre dell’orologio. Ai lati della strada principale, le eleganti proporzioni dei palazzi con le finestre e i portali riccamente lavorati, e le botteghe storiche, in gran parte chiuse purtroppo. Non ci sono molte persone in giro e meno che mai visitatori. Il terremoto ha fatto danni economici, molto più che strutturali - mi dice Roberto. Eppure è difficile trovare una così alta concentrazione di splendidi edifici, in un ambiente naturale assolutamente intatto.



Il Terminillo, meta ambita dei ciclisti, è vicinissimo e si intravede la sua mole, quasi a sfidarti. Un bellissimo museo ospita una copia della celeberrima biga etrusca qua ritrovata nel 1903 e illegalmente acquistata dal Metropolitan Museum, dove attira folle di visitatori. Mi consolo pensando che nessun Metropolitan o altra blasonata struttura museale avrà mai il fascino e il panorama dell’antico convento dove oggi si trova la nostra copia. Ciclisti ne ho incontrati pochi, solo locali, ben consapevoli del tesoro che offrono questi luoghi, eppure queste strade sono un paradiso per le due ruote, a patto di avere un po’di allenamento. I nostri amministratori sanno quale incredibile volano per l’economia locale siano il trekking e la bicicletta? Che cosa ci vorrà a mai a realizzare un collegamento ciclistico sicuro tra la ciclabile che congiunge Spoleto alla Valnerina? Basterebbe qualche chilometro asfaltato solo per ciclisti tra Piedipaterno e Sant’Anatolia, così da evitare la statale trafficata e pericolosa. Con strutture pensate per i ciclisti, noleggio, centri di assistenza meccanica… e un paio di navette al giorno per poter contare su un appoggio motorizzato. Sogni, solo sogni, come la “app” che riconosce i profumi. Ah! Dicono di aver inventato anche una “app” che riconosce i politici garantendo la fattibilità dei progetti e programmi elettorali. Purtroppo non si riesce a vendere perché, sembra, non ci sia mercato. Chissà se andrà a ruba in occasione delle elezioni regionali 2020!

