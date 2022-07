Beffa per Molinari ai Mondiali U23 di canottaggio, il suo Doppio non va in finale per soli 2 centesimi

Per soli due centesimi il Doppio del ternano Tommaso Molinari (tesserato per il Cus Pavia) e di Andrea Licatosi (SS Murcarolo) manca la qualificazione alla finale A dei campionati mondiali di canottaggio Under 23 in corso alla Schiranna di Varese. Non basta il quarto posto per raggiungere l'atto conclusivo di sabato con in palio le medaglie. «E' stata una gara sul filo del rasoio e per soli due centesimi ci dobbiamo accontentare della finale B - commenta amaramente Molinari - pensare che nell'altra semifinale l'Irlanda ha fatto un tempo più di un secondo superiore al nostro ma è arrivata terza e si è qualificata». Dopo aver dominato il recupero che li ha portati in semifinale, stavolta Molinari e Licatosi partono nelle retrovie. Non distanti dal gruppo di testa, ai 1000 metri i due Azzurri provano l'aggancio sulla Moldavia, sempre al comando con alle spalle Francia e Svizzera. Nella seconda metà del percorso l'imbarcazione azzurra va all'attacco della formazione elvetica che pare cedere ma sul finale, nonostante l'Italia abbia dato fondo a tutte le energie, resiste avanti all'armo azzurro per soli 20 centesimi. Italia quarta condannata e una strettissima finale B. In finale A vanno anche Belgio, Germania e appunto Irlanda. Sabato impegnato nella sua finalina di consolazione ci sarà anche l'Otto di Francesco Pallozzi (CLT), eliminato ai recuperi. Mentre venerdì mezzogiorno di fuoco per il Quattro di coppia PL del ternano del Cus Torino Matteo Tonelli che dopo aver dominato la sua batteria di qualificazione sarà in acqua nella finale A per giocarsi la medaglia.