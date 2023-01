Con l'elicottero dei Nocs, dalla torre campanaria e in moto: le Befane invadono Perugia

PERUGIA - Uno spettacolo vissuto da migliaia di persone. Le befane invadono Perugia in ogni modo: con l'elicottero dei Nocs e calandosi dal tetto dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori e anche in moto.

Nella mattinata di venerdì grande emozione in ospedale, per la Befana organizzata dalla polizia per i bambini ricoverati. «Sarà per noi donne e uomini della Polizia di Stato di Perugia una giornata indimenticabile. Regalare un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Ematologia e Oncoematologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia è stata per noi l’operazione più importante messa a segno! Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa e ai poliziotti del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS) e del 1° Reparto Volo per la loro straordinaria professionalità».

Così il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai ha commentato l’iniziativa che si è tenuta questa mattina, presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, realizzata insieme al Comitato per la vita “Daniele Chianelli” e in collaborazione con Eurochocolate.

«Abbiamo avuto la fortuna di conoscere una persona speciale per sensibilità e attenzione verso i bambini malati: il questore Giuseppe Bellassai. Insieme agli uomini dei reparti speciali e grazie all’impegno infaticabile degli agenti della Polizia di Stato ha offerto ai bimbi ricoverati in Oncoematologia pediatrica e a tutti i bimbi della grande famiglia del Comitato Chianelli, oltre che alle migliaia di persone presenti, uno spettacolo davvero unico ed irripetibile». Sono le parole di Franco Chianelli. Le befane interpretate dagli agenti si sono calate dall’elicottero, hanno attraversato il cielo attraverso una teleferica issata tra l’ospedale e il Creo ed, infine, si sono calati dal tetto entrando dalle finestre nella medicheria del Reparto di Oncoematologia pediatrica tra lo stupore e l’entusiasmo dei pazienti della struttura. Nel piazzale dell’ospedale, inoltre, ha assistito all’esibizione una grandissima folla di cittadini che non si è voluta perdere il magnifico spettacolo.

«Ho visitato il Residence “Daniele Chianelli” – ha detto il Questore Giuseppe Bellassai e non ho potuto non notare la cura e l’attenzione verso tutti i particolare per il benessere degli ospiti e questo si chiama amore! La capacità di trasformare per oltre 30 anni un dolore indicibile in solidarietà». Anche il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera, Arturo Pasqualucci, ha voluto portare i suoi saluti e i ringraziamenti alla Polizia di Sato e al Comitato. Numerose le autorità presenti. La presidente Tesei ha sottolineato l’importanza per gli ospiti del Residence Chianelli di sentirsi a casa anche durante la malattia. La giornata si è conclusa al Residence con un brindisi a cui hanno partecipato le famiglie dei pazienti e degli ex pazienti. I bimbi invece hanno esplorato la “Grotta dei desideri” un tunnel colmo di giocattoli donati in queste festività da tante persone generose. Ciascuno ha scelto il proprio gioco preferito.

Straordinaria partecipazione, migliaia di persone in centro per i festeggiamenti della Befana. Questa mattina ha preso il via dal centro storico di Perugia, come da tradizione, la 26esima edizione della Motobefana Uisp, promossa dal Comitato Regionale Uisp Umbria e dal Settore di Attività Uisp Umbria Motorismo, con l’unità di Protezione Civile Moto S.o.s. e la Asd Team Professional, in collaborazione con Moto Turismo Umbria. Giunta, invece, alla 22esima edizione la rievocazione della Befana del Vigile promossa dal Camep. Le auto e moto d’epoca a cui l’iniziativa è riservata hanno fatto ingresso in corso Vannucci da via Fani verso le 11. Nel pomeriggio, a tenere banco è stata la discesa della Befana dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori verso piazza della Repubblica, a cura dei vigili del fuoco. Ancora una volta, grande entusiasmo e partecipazione di famiglie e bambini incoraggiata anche dalla successiva distribuzione delle calze offerte da Nestlé Perugina presso le casette allestite ai Giardini Carducci. In tutto ne sono state consegnate 1.480. Presenti ancora una volta il sindaco Romizi e l’assessore Merli. «Una splendida giornata - hanno detto- che ha donato tanti sorrisi ai più piccini. Rivolgiamo un caloroso ringraziamento anche al Questore per aver regalato un emozionante momento ai bimbi della oncoematologia pediatrica con l’arrivo in elicottero della Befana grazie ai Nocs».