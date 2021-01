TERNI Befana nel segno dello spirito di servizio che contraddistingue i Lions, per il Club Terni Host presieduto da Marco Coccetta. Nella giornata del 5 gennaio, infatti, lo stesso presidente, accompagnato dalla moglie Duina, dai soci del club Carla Pagliari, Francesco La Bella e Maurizio Castellani, insieme a cinque parroci della diocesi di Terni, Narni e Amelia hanno consegnato presso la parrocchia di Santa Maria della Misericordia in Terni, guidata da don Luciano Afloarei, ben 130 giochi per altrettanti bambini seguiti dalle parrocchie del territorio. I regali sono stati distribuiti nella giornata dell’Epifania ed hanno consentito di donare soprattutto qualche sorriso in più. «Questo periodo di ristrettezze e di impossibilità a vederci - spiega Coccetta - non ha frenato il nostro spirito di servizio. Anzi, grazie ai fondi incrementati dalla mancanza di alcune conviviali, abbiamo potuto aiutare ancora di più chi è meno fortunato di noi».

