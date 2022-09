Venerdì 9 Settembre 2022, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 12:29

Anche i lavoratori della biblioteca comunale di Terni (Bct) sono pronti a mettere in atto il nuovo orario, ma servono «personale, mezzi e servizi». Puntualizzazioni che sono emerse ieri mattina in occasione dell'assemblea dei dipendenti della Bct convocata dalla Cisl-Fp. «Nulla in contrario al nuovo orario, ma al momento non ci sono le condizioni», dice Gian Mario Ventura, della Cisl-Fp di Terni. Non solo carenza di personale, ma nell'elenco degli investimenti che Palazzo Spada deve fare prima di pensare al nuovo orario figurano anche altri nodi. «La pulizia che lascia a desiderare, il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento, i servizi da migliorare e la manutenzione da garantire», è l'elenco che Ventura riporta a margine dell'assemblea dei lavoratori della Bct. Insomma, prima del nuovo orario il Comune dovrebbe pensare anche alle questioni rimaste insolute, questo il messaggio che arriva dalla Bct. «I lavoratori sono disponibili a lavorare per ampliare l'orario di apertura, ma servono gli strumenti», ribadisce Ventrua. Analoga posizione era già stata espressa dalla Uil, con il segretario generale, Gino Venturi, che era stato anche più netto: «demagogia parlare di nuovo orario senza risolvere il nodo assunzioni». E dei cinquanta dipendenti che si contavano fino a qualche anno fa, ora, all'organico ne risultano una ventina, ma solo una parta è operativa al 100%. Da escludere anche la carta cooperativa sociale, con il possibile impiego di operatori culturali per coprire le ore in più richieste dai consiglieri comunali che hanno approvato all'unanimità un atto di indirizzo per chiedere un prolungamento dell'orario di apertura: dalle 8:30 alle 20 tutti i giorni compreso il sabato. «Non si sono professionalità formate in tal senso nelle coop sociali», taglia corto Ventura.

Intanto, la sinistra universitaria (Udu) plaude alla decisione presa dal Comune. «Riteniamo che questo sia un passo avanti importante sul versante di avere una città con servizi che siano veramente a misura di studente, ma certamente non basta per rendere Terni una città universitaria al livello che auspichiamo. Sosteniamo coloro che hanno scelto di combattere con noi questa battaglia, i funzionari e i lavoratori della Bct - è la posizione dell'Udu - per questo primo risultato raggiunto, e promettiamo di non fermarci qui, e di portare le nostre istanze in tutte le sedi opportune, a partire dalla Consulta giovanile comunale, per proseguire in un percorso che non potrà essere fermato finché gli universitari e i giovani ternani non avranno avuto risposta a quanto chiedono da anni».