Lunedì 5 Febbraio 2024, 09:09

PERUGIA - Dalla festa bolognese per la Coppa Italia alla domenica complicata, anzi con sconfitta, nel fortino della diretta inseguitrice in campionato. È ripartita con uno scivolone la corsa in Superlega della Sir Susa Vim Perugia, che ha perso 3-1 (parziali 18-25, 25-22, 25-17, 25-18) in casa di una battagliera Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si è imposta con muro, difesa e una grande battuta. La Sir è partita contratta, ma ha fatto suo il primo set. Gli ingranaggi però non hanno girato come al solito, mentre la squadra dell’ex coach Anastasi ha concretizzato ogni occasione. Spine nel fianco dei bianconeri sono stati un grande Leal e Romanò cecchino al servizio (5 dei 12 ace totali). Perugia ha cercato varchi con Ben Tara (14 punti) ma la prestazione generale è stata sottotono, portando alla sconfitta.

La classifica adesso vede Perugia sempre seconda a 40 punti, lontana 6 punti dalla capolista Trento. Piacenza, terza, tallona i Block Devils a -5 punti. Prossima sfida per Giannelli e compagni domenica 11 in casa con Verona.

LA PARTITA

Apre Giannelli, schiaccia Leal. Parte così il big match di Piacenza. Perugia deve fare gli straordinari in copertura e con Semeniuk tiene testa ai padroni di casa (4-4). Arriva il primo allungo Sir (6-9), ma Romanò ha il braccio caldo al servizio (13-10). Il set si scalda: Ben Tara risponde in battuta (15-15), cresce anche il muro bianconero (16-21). Piacenza va in difficoltà, Perugia gestisce il vantaggio e si prende il set (18-25).

Al cambio campo tiene banco una battuta no da entrambe le parti (3-3). Il primo a sbloccarsi, rilanciando Piacenza, è Leal (7-3). I Block Devils gestiscono il rientro avversario, ma la Gas Sales ha cambiato passo. Romanò firma il suo terzo ace (13-9) e la Sir comincia a cedere terreno (17-13). Coach Lorenzetti chiama Leon al servizio, ma Piacenza spinge ancora (21-17). Herrera e Russo lottano e rimettono in corsa la Sir (22-20), ma non basta. Lucarelli firma il punto dell'1-1 (25-22).

Piacenza si carica e martella forte nel terzo set (6-3 e 9-5). Lorenzetti richiama i suoi, spezzando il ritmo avversario (9-8). Leal non ci sta (12-8). Semeniuk spreca una palla importante (15-10). Chiamato in causa anche Held, Ben Tara trova un'ace (16-12). Ma la strada resta in salita per una Perugia che ha perso ritmo (20-14) e non riesce a bucare il muro avversario. Piacenza approfitta e sorpassa: 2-1 (25-17).

Ace di Lucarelli, poi un gran muro di Ben Tara. Con Plotnytskyi in crescendo, la Sir prova a cambiare registro (6-8). Piacenza non molla la presa (10-9), anzi aumenta il pressing e trova il +5 (17-12) con Simon e Brizard monumentali a muro. Herrera spezza il ritmo avversario, ma l'inesauribile Leal spinge ancora i suoi (20-16), fino al colpo grosso. Piacenza si prende la posta in palio vincendo 3-1 in rimonta (25-18).

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Vim Perugia 3-1 (18-25, 25-22, 25-17, 25-18)

Piacenza: Brizard 5, Santos De Souza 10, Caneschi 8, Romanò 10, Leal 24, Simon 8, Hoffer (L), Recine 2, Scanferla (L), Andringa. N.E.: Gironi, Alonso, Ricci, Dias. All.: Anastasi.

Perugia: Giannelli 4, Plotnytskyi 10, Flavuio, Ben Tara 14, Semeniuk 10, Solé 6, Toscani (L), Held 1, Herrera Jaime 3, Leon, Colaci (L), Russo 5, Ropret. N.E.: Candellaro. All.: Lorenzetti.

Arbitri: Cerra, Cesare.

NOTE: durata set 27', 30', 27', 28'; tot: 112'. LE CIFRE – PIACENZA: 20 b.s., 12 ace, 34% ric. pos., 22% ric. prf., 49% att., 10 muri. PERUGIA: 19 b.s., 5 ace, 35% ric. pos., 21% ric. prf., 44% att., 9 muri.