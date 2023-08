Rubano la batteria di un'auto per generare energia a casa loro, denunciata giovane coppia

TERNI Un 21enne rumeno e una 19enne ternana, sono stati denunciati nei giorni scorsi dalla polizia per furto in concorso, all’esito di una breve indagine svolta dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a seguito di denuncia. Il proprietario di una Fiat Panda aveva denunciato in questura il furto, avvenuto durante la notte, della batteria dell’auto parcheggiata in strada nei pressi della sua abitazione in via Di Vittorio. Gli accertamenti, effettuati anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del condominio, hanno permesso di identificare i due autori, entrambi noti alla polizia per precedenti reati contro il patrimonio. I due ragazzi, che presumibilmente si erano appropriati della batteria per servirsene per generare la corrente elettrica in casa, sono stati denunciati in stato di libertà. Il giorno precedente, lo stesso 21enne era stato denunciato, sempre per furto, da una donna, che lo aveva visto e riconosciuto mentre le rubava il casco della motocicletta parcheggiata in strada e per questo lo aveva denunciato in questura.