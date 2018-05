BASTIA UMBRA - Una situazione delicatissima, che impone il massimo riserbo. Una situazione però che, evidentemente, andava bloccata prima che potesse portare a conseguenze anche peggiori. E così è stato, con il blitz del pomeriggio di giovedì condotto dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Michele Adragna, che ha portato al fermo prima e all'arresto poi di un sessantenne accusato di aver molestato due bambine, molto piccole. Da venerdì l'uomo è in carcere su ordine del gip Lidia Brutti, che ha firmato l'ordinanza.



E' successo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in due occasioni differenti. Una prima all'interno del negozio di cui è titolare. L'altra nella propria abitazione con l'uomo, di origini romane, che ha approfittato di un momento di solitudine per molestare la figlia di amici che erano a cena.



Questo è quanto hanno ricostruito i carabinieri nel corso di un'indagine scattata a seguito della denuncia fatta dalla moglie del sessantenne. La donna infatti, secondo quanto raccontato agli investigatori, proprio in quella cena avrebbe scoperto quanto combinato dal marito dopo essere andata a cercarlo visto che si era assentato da tavola da tempo.

