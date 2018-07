BASTIA - Passeggero cerca di non pagare un tratto del viaggio in treno e prende a calcio, sputi e sassate il controllare. Qualche giorno fa giungeva alla sala operativa del commissariato di Assisi la segnalazione di un’aggressione in atto presso la stazione ferroviaria di Bastia Umbra nei confronti del capotreno.

La Volante giunta sul posto identificava la vittima, un addetto al controllo antievasione che, a bordo del treno sulla tratta Foligno – Bastia Umbra, aveva chiesto ad un passeggero il biglietto.

L’uomo ha presentato un biglietto valido esclusivamente per la tratta Assisi-Bastia per cui, giunti a Bastia, il controllore lo invitava a scendere dal convoglio. Lo straniero però si rifiutava in quanto era sua intenzione proseguire fino a Ponte San Giovanni. Il controllore invitava il passeggero a recarsi presso il bar della stazione per acquistare un ulteriore biglietto valido per la tratta desiderata. In un primo momento, l’uomo scendeva dal treno ma pochi secondi dopo tornava indietro pretendendo di risalire senza biglietto.Poi l' ha preso a calci, sputi , gli ha tirato contro i sandali che indovasa e ha tirato due sassi presi dalla massicciata. Sassi che hano colpito il tablet di un altro ferroviere, spaccandolo. L'uomo i fuga, un 32 enne nigeriano residente a Perugia e con regolare permesso di soggionro, è stato poi preso dalla polizia e denunciato.





