Basket under 19 gold, l'Union Terni si aggiudica il derby con la Bosico

ACQUASPARTA – La Union basket Terni si aggiudica il derby con la Bosico nel campionato maschile under 19 gold. Un torneo, quello in corso, decisamente interessante, che vede le due società ternane competere, seppur con obiettivi diversi. Un match corretto, giocato all'insegna dell'amicizia e del rispetto reciproco.

I ragazzi di Pasqualini, vincono al PalaLiti di Acquasparta per 77 a 47. Lo fanno mostrando una maggiore esperienza che si è estesa nell’ambito di tutta la gara e che si è concretizzata in maniera determinante negli ultimi due quarti. Infatti nella prime due frazioni, gli atleti allenati da Macchiarulo hanno cercato di contenere le giocate avversarie con una difesa attenta, sbagliando forse troppo sotto misura. Il parziale all’intervallo è di 37 a 26.

L’Union rientra in campo con un piglio diverso. Segnano qualche tripla, rubano qualche pallone a centrocampo, creando le condizioni per un allungo che si concretizza a partire dall’ultima metà del quarto quando le distanze diventano marcate. Fino a quel momento si è assistito comunque ad una gara avvincente, dove sono emerse anche alcune individualità interessanti con giocate spettacolari che hanno strappato applausi del pubblico presente.

Per la Union si tratta di un successo che legittima la terza posizione in classifica, dopo Città di Castello e Gubbio che sembrano avere lecarte in regola per giocarsi la leadership. La Bosico Pgs, costretta a soccombere alla maggiore freschezza atletica dei padroni di casa, prosegue il cammino di crescita cominciato con questo gruppo qualche anno fa.

Le due squadre saranno chiamate nelle prossime settimane ad una sorta di tour de force, dovendo recuperare anche alcune gare saltate a causa della pandemia. Ma questa è un'altra storia.

UNION-BOSICO 77-47 (37-26)

UNION: Piermarini, Manciucca, Tittarelli, Trombettoni, Leoni, Piantoni, Jimenez Guzman, Grilli, Barmula, Zauli. Allenatore: Pasqualini

BOSICO PGS: Ottaviani, Marcelli, Dalisay, Menichini J., Boresti, Menichini E. Marini, Norgini, Bhadmus, Mariani, Fabrizi, Russel. Allenatore: Macchiarulo.