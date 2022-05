Basket femminile: la Pink Lanini Terni under 17 vince il titolo regionale

UMBERTIDE - E tre. La Lanini Pink Terni incassa il terzo successo stagionale. La Società femminile di basket dopo aver centrato il titolo regionale nella categoria under 15 e under19, si aggiudica pure quello under 17. Per i dirigenti, lo staff tecnico una soddisfazione incredibile. Perché aggiudicarsi tutte e tre le categorie del settore giovanile significa capitalizzare gli sforzi che da qualche anno a questa parte vengono portati avanti tra tanti sacrifici ma anche tante grandi soddisfazioni.

L'altra sera la Pink si è aggiudicata la finale contro l'Umbertide per 59 a 51. E' stata una partita divertente che ha visto le ternane passare in vantaggio e controllare con relativa scioltezza il match.

La stagione non finisce qui visto gli impegni interregionali.