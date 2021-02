Baschi, tre bambini Covid positivi alla Primaria di Civitella del Lago. Prorogata la chiusura fino al 23 febbraio

Nel comune di Baschi, il sindaco Damiano Bernardini, ha comunicato mercoledì 17 febbraio, la necessità di prorogare la chiusura della Primaria della frazione di Civitella del Lago fino al 23 febbraio.

«I tamponi effettuati a studenti e personale della scuola primaria di Civitella del Lago - ha spiegato il sindaco - hanno rilevato la presenza di 3 alunni positivi. Per tale ragione è stata prorogata la chiusura della stessa scuola. I tamponi effettuati a studenti e personale della scuola primaria di Colonia sono invece risultati tutti negativi, quindi questi ultimi studenti torneranno in classe già da domani, giovedì 18 febbraio, dopo che tutti i locali sono stati opportunamente sanificati.

Sono tornati in classe anche gli alunni della Primaria del capoluogo, dopo lo stop necessario per effettuare lo screening completo di tutti i bambini e i docenti in seguito alla positività di una insegnante.

Con i nuovi casi di oggi, sale a 12 il numero dei residenti del comune di Baschi attualmente positivi.

